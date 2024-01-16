Bakan Yardımcısı Gürgen inşa çalışmalarını inceledi

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve Malatya ile birlikte 11 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olan iki büyük depremin ardından Malatya’nın yeniden inşa, ihya ve imar süreci tüm hızıyla devam ediyor.

“İKİZCE TOKİ KONUTLARIMIZIN DA KURALARI ÇEKİLİP HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK”

Vatandaşlara kalıcı konutları ve işyerlerini teslim etmek amacıyla geçtiğimiz yıl başlatılan çalışmaların planlı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız Sayın Vedad Gürgen’i şehrimizde ve ilçemizde ağırlamaktan onur duymaktayız. Sayın Bakanımız başta olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın şehrimizin daha güçlü bir şekilde ayağa kalkması noktasında verdikleri mücadele takdire şayandır, bizler kendilerine tüm hemşehrilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. 6 Şubat’taki depremler şehrimizde ve ilçemizde büyük yıkımlara neden oldu, devletimizin gücü ve imkânları neticesinde bazı işyerlerinin temelleri atıldı, şehrimizin farklı bölgelerindeki TOKİ Konutları bitmek üzere, geçtiğimiz aylarda bazı Köy Evleri hak sahiplerine teslim edilmişti. Yakın bir zamanda İkizce TOKİ Konutlarımızın da kuraları çekilip hak sahiplerine teslim edilecek, aynı zamanda bazı kırsal bölgelerimizdeki köy evlerimizin de teslim süreçleri hız kazanacak. Şehrimizde deprem yaralarının sarılması için teyakkuz halindeyiz. Allah’a şükürler olsun ki büyük bir devlete sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağımıza bizler yürekten inanıyoruz” açıklamalarında bulundu.

“ESKİSİNDEN ÇOK DAHA GÜZEL BİR ŞEHİR OLARAK HAYATA DÖNDÜRECEĞİZ”

Çalışmaların devam ettiğini bildiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Belediye olarak da bakanlıklarımız başta olmak üzere ilgili kamu ve kurumlarımızla uyumlu ve koordineli çalışarak üzerimize düşen ne varsa yerine getirmekteyiz. Sayın bakan yardımcımızla birlikte şehir merkezimizde temelleri atılan işyerlerinin son durumunu yerinde inceledik ardından TOKİ Konutlarının yapılması planlanan Bostanbaşı mahallemizdeki alanda muhtarımız ve mahalle sakinlerimizle birlikte istişarelerde bulunduk. Tüm yatırımlar ortak akıl çerçevesinde yürütülmektedir. Sayın Bakan Yardımcımıza şehrimize gösterdiği bu ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum, burada başlatılan ve devam eden çalışmalarda emeği büyüktür. Elbirliğiyle şehrimizin daha güzel, daha modern ve yaşam standardı yüksek bir kent hüviyetine kavuşması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bizim buradaki tek gayemiz ve amacımız hemşehrilerimizin en kısa sürede kalıcı konutlarına ve iş yerlerine kavuşmalarıdır. Yeni Malatya’mızı hep birlikte inşa edecek, eskisinden çok daha güzel bir şehir olarak hayata döndüreceğiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bu noktada ne yapılması gerekiyorsa hemşehrilerimizin emrinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN