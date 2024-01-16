Edirne 18 Ocak 2024 Perşembe günü dikkat!

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ), 18 Ocak Perşembe günü, Edirne Şehir Babademirtaş Mahallesinde planlı bir şekilde gerçekleştirilecek elektrik şebekesi bakım onarım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Çalışmanın 09:00 ila 17:00 saatleri arasında planlandığı ve belirli sokaklarda etkileneceği duyuruldu.
Enerji kesintisi yaşanacak bölgeler arasında Yusufhoca Mektep Sokak, Çubukçular Hamam Sokak, Çubukçular Sokak, Yusuf Şenol Sokak, Deli Mehmet Çıkmaz Sokak, Şahabettin Paşa Sokak, Tahtalı Hamam Sokak, Tahtalı Hamam Orta Sokak, Tiftin Ağa Cami Sokak, Karanfiloğlu Caddesi, Sebil Sokak, Babademirtaş Çıkmaz Sokak, Çamaşırcılar Sokak, Salı Tekke Sokak, Bakkal Sokak, Akif İşcan Sokak, Kuşdoğan Cami Sokak ve Karanfiloğlu Toprak Sokak bulunmakta.
Elektrik kesintisi sırasında, vatandaşlar elektronik cihazlarını korumak adına gerekli önlemleri almalıdır. Ayrıca, çalışmaların planlanandan önce tamamlanması durumunda, enerji verilecek yerlere en kısa sürede bilgi verileceği bildirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.