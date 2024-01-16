16 Oca 2024 - 13:43 - Gündem

Tunceli’de ve Elâzığ’da elektrik kesintisi

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Tunceli’de, Elazığ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Tunceli’de ve Elazığ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.