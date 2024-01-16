Tunceli’de ve Elâzığ’da elektrik kesintisi

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Tunceli’de, Elazığ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Tunceli’de ve Elazığ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Tunceli’de elektrik verilemeyecek mahalleler:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Merkez Mallallesi, Ecevit Mallallesi, Meydanlar Mallallesi, Elmalı Köyü Çay Mezra, Elmalı Köyü Küllü Mezra, Ecevit Mallallesi, Dağyolu Köyü Dağyolu Mevkii, Yarbaşı Köyü, Senek Köyü, Başkalecik Köyü, Kırkmeşe Köyü, Dereköy Köyü, Doğanpınar Köyü, Bardakçı Köyü Sahnezer Mezra, Bardakçı Köyü, Üçdam Köyü, Derindere Köyü, Elmalı Köyü, Süleymanuşağı Köyü, Kuzulca Köyü Çay Mezra, Kuzulca Köyü Yonça Dere Mezra, Kuzulca Köyü Değirmen Mezra, Şampaşakaraderbent Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Taşlık Köyü Evcik Mezra, Ünveren Köyü, Dağyolu Köyü Armağan Mezra, Doğanpınar Köyü Mutu Mezra, Merkez Mallallesi, Salkımözü Köyü, Kırdım Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Hacılı Köyü, Közlüce Köyü, Ecevit Mallallesi, Çobanyıldızı Köyü, Meydanlar Mallallesi, Mezra Köyü Uzunevler Mevkii, Mezra Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Kocatepe Köyü, Kovuklu Köyü, Gökçekonak Köyü, Kangallı Köyü, Kabadal Köyü, Sağlamtaş Köyü, Dereboyu Köyü, Turnadere Köyü, Çağlayan Köyü, Göcenek Köyü, Nohutlu Köyü, Hasangazi Köyü, Bozağakaraderbent Köyü, Kayırlar Köyü Aşağıkayır Mevkii, Kırklar Köyü, Atatürk Mallallesi, Ardıçlı Köyü, Hiver Mallallesi, Merkez Mallallesi, Mezra Köyü Çatalyaka Mevkii, Kaymaztepe Köyü Kaymaztepe Merkez Mevkii, Akdik Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Boğalı Köyü, Sarıgül Köyü, Dağbek Köyü, Çakırkaya Köyü bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”
Elazığ’da elektrik verilemeyecek mahalleler:
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi bölgesine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Işıkyolu Köyü bölgesine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hicret Mahallesi bölgesine,
Yarın 13.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi bölgesine elektrik enerjisi verilemeyecek.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.