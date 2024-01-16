İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacak işte şartlar

İçişleri Bakanlığı, taşra teşkilatını güçlendirmek amacıyla Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 75 İl Planlama Uzman Yardımcısı kadrosuna 70 KPSS puanı ile memur alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 29 Ocak - 02 Şubat 2024 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Ayrıca, başvuruların kabul edileceği belirtilen süreçte adayların e-Devlet şifresine sahip olmaları ve başvurularını bu şifre ile gerçekleştirmeleri gerekmekte.

Alımın kapsadığı pozisyonlar arasında Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden 30 kişi, Hukuk Fakültesinden 5 kişi, İletişim Fakültesinden 20 kişi, Mimarlık (Mimarlık Programı) alanından 2 kişi, Mühendislik (12 İnşaat, 2 Makine ve 4 Elektrik Elektronik) alanından ise 18 kişi yer almakta.

Başvuru şartları arasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasındaki şartları taşıma, ilgili bölümlerden mezun olma, 35 yaşını aşmama ve 2022-2023 KPSS sonuçlarına göre en az 70 puan almış olma koşulları bulunmaktadır. Başvuruların elektronik ortamda alınacağı belirtilirken, posta veya bizzat yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği vurgulandı. Detaylı bilgiler ve başvuru süreci İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alacak.

Kaynak: Haber Merkezi