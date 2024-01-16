Malatya’da Robotik Kodlama ve Yazılım Atölyesi açıldı

Robotik Kodlama Eğitiminde örnek bir ilçe olmayı hedeflediklerini söyleyen Mehmet Çınar, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini bilişim alanında üretici hale getirmek ve uluslararası yazılımlar ve teknolojiler üretecek genç nesilleri yetiştirmek amacıyla Robotik Kodlama ve Yazılım Atölyesi açıldığını ifade etti.

ÇINAR YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Kursta verilen eğitimler hakkında yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, genç nesli robotik kodlama ile yazılım alanında yetiştirmek ve geliştirmek amacıyla açtıkları kursa gösterilen ilginin kendilerini gelecek adına umutlandırdığını söyledi.

Robotik kodlama ve yazılım alanında başlattıkları atılımların gençler tarafından karşılıksız bırakılmamasından duydukları memnuniyeti dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kiltepe mahallemizde hizmete sunduğumuz Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezimizde açtığımız kurslar arasında yer alan Robotik Kodlama ve Yazılım Atölyemizde öğrencilerimize robotik kodlamanın tüm aşamaları üzerine eğitimler veriyoruz. Öğrencilerimiz burada temel kodlama kavramlarıyla eğlenceli bir şekilde tanışmış oluyor ve güçlü bir kodlama temeli kazanarak kendini geliştirebilme şansına da ulaşmış oluyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizi bilişim alanında üretici hale getirip, teknolojiler üretecek genç nesillerin yetiştirilmesine katkı sunuyoruz. Kursumuzun açıldığı günden beri yoğun bir ilgi görmesi bizleri mutlu etmektedir. Robotik kodlama eğitimlerinde örnek ve öncü bir ilçe olmak içinde her türlü yatırımı yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“MİNİKLERİN GELECEĞİNE IŞIK TUTACAK BİR TEKNOLOJİ MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ”

Robotik kodlamaya meraklı bütün gençleri kursa beklediklerini ifade eden Başkan Çınar, “Burası her türlü teknolojik alt yapısı ile birlikte miniklerin geleceğine ışık tutacak bir teknoloji merkezine dönüştü. Gelişen teknoloji ile birlikte gençlerimizin bilgisayara düşkünlüğünün, bilgisayar oyunlarına bağımlılığın olumsuz durumlara gidebildiği düşünüldüğünde, robotik kodlama eğitimlerinin her türlü olumsuzluğu da ortadan kaldırabileceğine bizler inanıyoruz. Bu kurs sayesinde çocuklarımız bilgisayar ve tablet oyunlarını sadece oynayarak pasif olmaktan çıkacaklar ve o bilgisayar oyunlarını yazan, baştan oluşturan çocuklar haline dönüşmüş olacaklar. Ailelerimiz çocuklarını buraya gönül rahatlığıyla gönderiyor, çünkü burada bilimsel çalışma var, teknolojik eğitimler var, çocuklarımız hem eğleniyorlar hem de kendi yeteneklerini ön plana çıkartıyorlar. Geleceğin en gözde mesleklerinden olan kodlama ve yazılım konularında verilen eğitimlerle birlikte gençlerimiz kendilerini bu alanda geliştirmek için gereken temel yöntemleri yenilikçi bir yaklaşım ve eğitim ile öğrenmiş oluyor” açıklamalarında bulundu.

“TEKNOLOJİ TÜKETEN DEĞİL, TEKNOLOJİYİ ÜRETEN NESİLLER YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Kodlamanın ne kadar erken öğrenilirse o kadar iyi olacağını sözlerine ekleyen Çınar, “Çocuklarımız kodlamayı ne kadar erken öğrenirse bilime, eğitime ve teknolojiye katkıları da o kadar çabuk uyum sağlamış olurlar. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen robotik eğitimleri çocuklarımız kolay ve eğlenceli bir şekilde öğrenme fırsatına da burada ulaşabiliyor. Teknoloji tüketen değil, teknolojiyi üreten nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu eğitimlerle robotik kodlamanın yaygınlaşmasını sağlarken, geleceğin bilim adamlarını ve teknoloji yıldızlarının yetiştirmesine de ciddi katkılar sunuyoruz. İnşallah bu tür eğitimler sayesinde Yeşilyurt’tan yeni Selçuk Bayraktar’lar çıkacak ve ilçemizi teknoloji alanında hedeflediğimiz seviyeye ulaştıracağız. Gençlerimize inancımız ve güvenimiz her zaman olduğu gibi yine sonsuzdur. Erken yaşta kodlama eğitimi almaya başlayan çocuklarımızın gerek zihinsel gelişimleri gerekse de yeni fikirler üretme konusunda daha çok gelişim gösteriyor. Bizler bu tür eğitim alanlarını önemsiyor ve her türlü desteği veriyoruz. Eğitimde ve teknolojide öncü çalışmalarımızla yeni projeler üretmeye devam edeceğiz. Robotik kodlamaya meraklı, yazılım alanına ilgi duyan, üç boyutlu yazıcı aracılığıyla farklı teknolojik aletler üretmek isteyenleri kursumuza bekliyoruz” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN