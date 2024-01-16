Urfa’nın dikkatine

Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:
“Yarın 08.30-17.00 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Şehitnusretbey, Adnan Menderes, Zorlu bölgelerine,
Yarın 08.30-18.00 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı Akpınar, Ziyaret, Çiçekalan, İncirlidere, Aşağı Kuyucak, Duyduk, Akarçay, Aşağıeşme, Orta Fatmacık, İncirli, Konak, Güzelyurt, Göktepe, Düzlüce bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Saluc, Yaslıca bölgelerine,
Yarın 08.30-17.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Aşağıdoruklu, Gültepe, Yukarıdoruklu, Boğalı, Altınköy bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy bölgesine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Yalçınkaya, Düzova, Büyükyenice bölgelerine,
Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı uğraklı, koruklu, akkeçi, gözeller, şeyh hayati harrani, hz. Yakup, hazreti imambakır, sütlüce, kuruyer, tantana, çatalhurma, tahılalan, güllübağ, ibni teymiye, kökenli, cumhuriyet, süleyman demirel, bükdere, imambakır (merkez), buldum bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Yusuf, Taşlıca, Turluk, Bozhöyük, Kap, Karaman, Yediyol, Ovabeyli, Başgöze, Uğurlu, Sultantepe, Zeynepköy bölgelerine,
Yarın 08.30-13.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Pınarbaşı, Göl, Bıçakçı, Camikebir bölgelerine,
Yarın 13.00-17.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Pınarbaşı, Göl, Bıçakçı, Camikebir bölgelerine,
Yarın 13.00-18.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Mance, Akşemsettin, Dedeosman, Buhara, Haleplibahçe bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Yukarıçinpolat, Uğraklı, Koruklu, Mermer, Dibek, Taşkınlar, Baykuş, Karatepe, Eke, Geçittepe, Kurudere, Akkeçi, Duruca, Yusuf, Hacılar, Yamaçaltı, Keçikıran, Karaman, Mutlukaya, Yediyol, Uğurlu, Tarlabaşı, Yukarıçaykuyu, Ozanlar, Güneş, Başgök, Yakacık, Küçükminare, Parapara bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Kösecik, Kanatlı, Güvenli, Açıkyazı bölgelerine,
Yarın 08.30-18.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Devteyşti bölgesine,
Yarın 13.00-18.00 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Aslanlı, Kepezli, Düzce, Tuzluca, Yukarı Çukurca, Çukurca, Akdiken, Aksahrınç, Mavitaş, Cevher, Büyüktaş, Soylu, Çaltılı, Bilgili, Gögeç, Taylıca, Meydankapı, Yenidoğan, Küçük Ekinli, Emekli, Kütüklü, Aralı bölgelerine,
Yarın 08.30-17.30 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Koruklu, Baykuş, Eke, Şahinalan, Yakacık, Yukarıyarımca, Akkuş, Huzurlu, Minare, Kılıçlı, Doruç, Küçükminare, Parapara, Tahılalan, Aşağıyarımca, Ahmetkara, Dayanıklı, Tozluca, Balkat, Diriliş, Buldum bölgelerine,
Yarın 08.00-13.00 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Aslanlı, Kepezli, Düzce, Tuzluca, Yukarı Çukurca, Çukurca, Akdiken, Aksahrınç, Mavitaş, Cevher, Büyüktaş, Soylu, Çaltılı, Bilgili, Gögeç, Taylıca, Meydankapı, Yenidoğan, Küçük Ekinli, Emekli, Kütüklü, Aralı bölgelerine,
Yarın 11.00-13.00 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Karacurun, Bağlar, Üçüzler bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Ağılmus, Özveren, Akçakebir, Karapınar, Hüyüklü, Şeker, Yığınak, Sakça, Millisaray, Korukezen, Uzuncuk, Bezirci, Yemişli, Estağfurullah, Yedikuyu, Başören, Büyüksalkım, Apaydın, Pınarbaşı, Külaflı, Ağızhan, Kuyucak, Bölücek, Türkmen, Şeyhzeliha, İlhan, Cemal, Gölgen, Akçahisar, Çakmak, Bahçeli, Doyumlu, Büyükördek, Düğer, Gelibolu, Mustafacık, Büyükçömlekçi, Aşağıçiftlik, Sancak, Küçük Akziyaret, Yarımtepe, Büyük Akziyaret, Buğdayhüyük, Kasımkuyu, Hamurkesen, Horzum, Yaylacık, Günışık, Gazibey, Akpınar, Karaca, Tatarhüyük bölgelerine,
Yarın 12.00-18.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Kadıkendi, Ahmet Yesevi, Devteyşti, Seyrantepe, Şahin, Otlukalan, Köksüren, Aşıkköy, Maşuk, Mehmetçik bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Uzuncuk, Hamurkesen bölgelerine,
Yarın 13.27-18.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Kadıkendi, Ahmet Yesevi, Devteyşti, Seyrantepe, Şahin, Otlukalan, Köksüren, Aşıkköy, Maşuk, Mehmetçik bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Batı, Sabancı, Karakeçi, Sarıören, Söylemez, Keçikıran, Karadibek, Gülpınar, Cinhisar, Savucak, Avurtepe, Endarlı, Çavuşlu, Dilekli bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Sarayaltı bölgesine,
Yarın 13.00-18.00 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Nergizli bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Ulaklı, Yüceler, Sayoba, Yeşilalıç, Yolbilen, Beğrük, Ekinciler, Övüncük bölgelerine,
Yarın 08.00-13.00 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Altınbaşak bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.