Yıkım kararı çıktı, esnaf BUSABAH Medya’ya konuştu

Gün geçmiyor ki Malatya’da yeni bir yere daha yıkım kararı çıkmasın. 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden 11 ay geçse de il gelinde hala yıkımlar devam ediyor. Şubat ayında meydana gelen depremlerde Malatya ile birlikte şehirde kayısı ticaretinin merkezi olan Şire Pazarı da yerle bir olmuştu.

Şire Pazarı yıkılsa da aynı bölgenin üst tarafında yer alan Yenihamam Mahallesi’nde dükkanı sağlam olan kayısıcı esnafları hala iş yapabiliyordu. Ancak şehir merkezi yeniden inşa edilirken o bölge içinde yıkım kararı çıktı ve esnaflar dükkanlarını boşalttı.

GÜZERGAHTA KAPATILDI

Bir yandan esnaflar dükkanlarını boşaltırken diğer yanda ise her gün yüzlerce kişinin çevre yoluna gitmek için kullandığı güzergahta kapatıldı. Yolun kapatılmasına tepki gösteren vatandaşlar ise deprem bölgesinden işlerin kolaylaştırılması gereken zorlaştırıldığını ifade ettiler.

HALA YER ARAYIŞI İÇERİSİNDELER

Depremden sonra bir süre azda olsa bu bölgede ticaretini yapan esnaflar şimdiler ise nereye gideceklerini bilmiyorlar. Şehrin farklı noktalarında şubeleri bulunan esnaflar ürünlerini taşırken bazı esnaflar ise hala konteyner veya yer arayışı içerisindeler.

Kayısıcı esnaflarının arka tarafındaki sokakta ise hala balıkçı ve bakırcı esnafları bulunurken oralarında yıkılmasına karar verildi. Bazı esnaflar ise dükkanlarının yıkılmasını istemeyip, eşyalarını çıkarmamakta kararlı.

Battalgazi Belediyesi tarafından bölgede 2022 yılında Şire Pazarını daha canlı bir hale getirmek ve estetik bir görüntü kazandırmak amacıyla Sokak Sağlıklaştırma çalışması yapılmış, dükkanların tabelaları yenilenmiş ve yol asfaltlanmıştı.