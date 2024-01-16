Yazın hazırlanıyor; kışın tüketiliyor

Başta doğu ve güneydoğu anadolu yörelerinde özellikle kışın çokca tercih edilen yemeklerden biri olan kuru dolmaların yapımında kullanılan kurutmalıklar yaz aylarında hazırlanıyor. Yazın içleri temizlenip ardından iplere asılarak kurutma işleminden geçirilen biber, patlıcan ve kabak kurutmalıkları tezgahlardaki yerini aldı. Kurutmalıklar hakkında bilgi veren esnaf Harun Kaya, BUSABAH’a özel değerlendirmelerde bulundu.

Kış aylarında en çok biber ve patlıcan kurutması alındığına vurgu yapan esnaf Kaya, salatalık ve kabak kurutmalıklarının çok fazla tercih edilmediğinin altını çizdi.

“EN İYİ KURUTMALIK ANTEP’İNDİR”

Kurutmalık fiyatları hakkında bilgi veren esnaf Kaya, “Genel olarak fiyatlar 70 liradan başlıyor, 120-130 liraya kadar çıkabiliyor. Tabi bu kurutmalığın yapıldığı bölgeye göre değişiyor. Piyasada bir Antep ürünleri de bir de Ege’nin ürünleri bulunuyor. Egeden gelen kurutmalıklar fiyat olarak Antep’in kurutmalıklarına göre daha uygun. Bu nedenle fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Ama şu an piyasada en iyi kurutmalık Antep’indir. O da 90 lira ile 120 lira arasında değişiyor. Biz Antep yöresinin kurutmalıklarını satıyoruz” şeklinde konuştu.

“RENK VE İNCELİK BAKIMINDAN FARKLILIK GÖSTERİYOR”

Antep ve Ege yöresine ait kurutmalıkların farklarını sıralayan esnaf Kaya, “Antep’in patlıcanı biraz daha mor oluyor. Ege’nin patlıcanı ise daha parlak ve siyah oluyor. Bunu müşteriler çok fark etmeye biliyor ama esnaflar bu özelliklere bakarak kurutmalığın hangi yöreye ait olduğunu anlayabiliyor. Antep ve Ege’nin kurutmalık biberleri de yine renk ve incelik bakımından farklılık gösteriyor” ifadelerin e yer verdi.

“BAĞI 130-140 TL ARASI”

Kurutmalık fiyatlarındaki değişkenliğinin bir nedeninin de esnafın ürünü aldığı fiyat ve tarih olduğunu kaydeden Kaya, “Örneğin esnaf 2 ay önce uygun fiyat ile ürün aldıysa ve elinde de fazla ürün varsa daha uygun fiyata verebilir ama yeni ürün alan esnaf aldığı ürüne birazda karını koyarak yüksek fiyattan satmak durumunda kalıyor. Benim 2 ay önce aldığım biber 70 lira, yeni aldığımız da 90 lira. Kabak kurutması şu an çok pahalı. Bağı 130-140 TL arası. Şu an en çok biber ve patlıcan kurutması alınıyor, salatalık ve kabak kurutmalıkları çok fazla tercih edilmiyor. Günlük ortalama 10 bağ biber veya patlıcan kurutmasını satıyoruz” diye konuştu.

Birçok esnaf depremden sonra zor süreçlerden geçerken, deprem sonrası işlerinin açıldığını dile getiren esnaf Kaya, “Deprem nedeni ile çoğu esnafın dükkanı yıkıldı. Bu bölgede çok az bir esnaf kaldı. Esnaf az olduğu için biraz da talep arttı. Dükkanların az olmasından dolayı bize yönelenler oldu” açıklamasında bulundu.