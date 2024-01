C vitamini almak neden önemli?

Son zamanlarda hastanelerin acil servileri soğuk algınlığı şikayeti ile dolup taşarken aktar Abdullah Yakar, soğuk algınlığa karşı koruyucu etki gösteren ve vücudun dürencini artıran bitki ve ürünler hakkında bilgi vererek BUSABAH’a özel değerlendirmelerde bulundu.

Kivinin önemli bir C vitamini kaynağı olduğunu vurgu yapan aktar Yakar, günde iki kivi tüketmenin bağışıklık sistemini koruduğunun altını çizdi.

“ÖNCELİKLE TEDBİR ALMAK GEREK”

Günümüzde artık grip vakalarında hastalık süresinin artış gösterdiğini belirten aktar Abdullah Yakar, “Kış mevsimiyle beraber öksürük ve grip vakaları çok artış gösteriyor. Eskinden bir hafta gibi bir sürede gripten kurtulabilirken son birkaç yıldır grip vakalarının sürelerinde bir uzama söz konusu Birkaç yıldır grip vakaları artık bir aya kadar sürebiliyor. Grip ve soğuk algınlığı için en iyi karışımlardan biri kış çayıdır. Kış çayının içerisinde ıhlamur, zencefil, zerdeçal, hibiskus ve havlıcan bulunuyor. Bunların karışımından mükemmel bir kış çayı elde edebiliriz. Sadece grip olanlar için değil grip olmayanlarda bu çayları tüketebilirler. Yine özellikle bu aylarda günde bir ila 2 kivi yenmesi de bağışıklık sistemini korur. Grip olmamak için öncelikle tedbir almak gerek. Kışın C vitamini alınması bağışıklık sistemi için çok önemlidir. C vitamini ihtiyacımızı da kışın yaptığınız bitki çaylarının içerisine limon ekleyerek karşılayabiliriz. Ayrıca kivi de önemli bir C vitamini kaynağıdır. Bazı kış çaylarında civanperçemi ve altın otu gibi bitkilerde bulunuyor ama bunların çayı acı olduğu için vatandaşlar tarafından çok tercih edilmiyor. Evde kış çayı hazırlarken her yerde bulabileceğiniz ıhlamur, zencefil, zerdeçal, hibiskus ve havlıcan gibi bitkileri kaynatıp üzerine ıhlamur ekleyip demlemeye bırakırız” şeklinde konuştu.

“ÖKSÜRÜĞE VE GRİBE BİREBİRDİR”

Kış aylarında pekmez tüketiminin önemine dikkat çeken Yakar, “Keçiboynuzu ve üzüm pekmezleri kışın mutlaka tüketilmesi gereken özellikle kansızlık ve anemiye iyi gelen bir nevi ilaçtır. Enerjik olmak için daha güçlü ve zihinde olmak için dut pekmezi tüketilebilir. Öksürük ve grip için en etkili pekmez andız pekmezidir. Aynı zamanda keçiboynuzu pekmezi de öksürüğe ve gribe iyi gelir. Yine kuşburnu kışın tüketilmesi gereken bolca C vitamini barındıran bir bitkidir. Yüz gram kuşburnundaki C vitamini bir kasa dolusu portakal veya limondaki C vitaminine eş değerdir. Birçok vatandaş kuşburnunu sade tüketiyor ama isteğe bağlı olarak zerdeçal, zencefil ıhlamur gibi bitkilerle karıştırılarak tüketildiğinde öksürüğe ve gribe birebirdir. Kuşburnunu çay olarak tüketmeyi sevmeyen vatandaşlar marmelat veya toz şeklinde de tüketebilirler. Kışın bolca C vitamini alan bir vatandaş salgın hastalık olmadığı sürece hasta olmaz” ifadelerine yer verdi.