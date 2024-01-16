Kayseri ve Niğde’nin bu ilçeleri dikkat

KCETAŞ tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. KCETAŞ Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Buna göre şu ilçe ve mahallelere:

“Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Süleymanlı, Sosun mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Yazır, Akin mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi’ne, elektrik enerjisi verilemeyecektir”

MEDAŞ tarafından Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. MEDAŞ Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Buna göre şu ilçe ve mahallelere:

“Yarın 09.00 ila 10.30 saatleri arasında Merkez bölgesine bağlı Aşağı Kayabaşı Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 12.30 saatleri arasında Merkez bölgesine bağlı Aşağı Kayabaşı, Dere, Hamamlı, İnönü, Yenice, Yeşilburç, Yukarı Kayabaşı mahallelerine,

Yarın 12.00 ila 14.00 saatleri arasında Merkez bölgesine bağlı Gümüşler Beldesi Eski Gümüş Mahallesi’ne, Gümüşler Beldesi Yeni Gümüş Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi’ne,

Yarın 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Çamardı ilçesine bağlı BEREKETLİ, YUNUS EMRE mahallelerine ve Çukurbağ, Demirkazık köylerine, elektrik enerjisi verilemeyecektir”