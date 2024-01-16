Bu habere dikkat!  Sizde mağdur olmayın

Her alanda olduğu gibi dolgu, botoks gibi estetik işlemlerinin de korsanı çıktı. Merdiven altı estetik uygulama yapılan yerlerin birçok insanı mağdur ettiğini dile getiren Dermatoloji Uzmanı Doktor Sedef Yücel, hatalı estetik uygulamaları nedeniyle günlük kendilerine 3-5 kişinin geldiğini söyledi. Giderek yaygınlaşan merdiven altı uygulamalar için bir önlem alınması gerektiğine dikkat çeken Dr. Yücel, vatandaşları da uyararak, “Lütfen bilinçlenelim. Sizin bakmanız gereken üzerindeki forma değil, diplomadır. Bu gibi işlemleri asla uzman doktor kliniği veya hastane dışındaki bir ortamda yaptırmayın” dedi.

Son zamanlarda sıkça duyduğumuz ciltle ilgili bazı işlemler birçok insanın mağdur olmasına neden oluyor. Özellikle merdiven altı denilen yerlerde yapılan bu işlemler için nasıl bir önlem alınacağı merak edilirken Dermatoloji Uzmanı Doktor Sedef Yücel, merdiven altı yapılan işlemlerle ilgili BUSABAH Medya’ya konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Estetik uygulamalarının günümüzde oldukça rövanşta olduğunu dile getiren Dr. Yücel, bunda sosyal medyanın etkisinin çok büyük olduğunu söyledi.

“KİŞİLERİN KENDİNİ GÖRMEK İSTEDİKLERİ BİR ŞEKİL VAR”

Dr. Yücel,

“Özellikle kişilerin kendini görmek istedikleri bir şekil var. Selfie (özçekim) programları, filtre programları bize biraz bunu gösteriyor. Kişiler daha sonra bu görünüme sahip olabilmek için şöyle bir yola başvuruyorlar: Yani kestirme yoldan orada sosyal medyada kendilerine aktarılan bilgilere göre yanlış veya doğru hiç değerlendirmeksizin ki orada bir kontrol mekanizması da işlemediğinden yetkisi olmayan yerlerde fazlaca işlem yaptırmaya başladılar. Bu da bizde şuna neden oluyor: Uzman hekimin yapması gereken bir işi merdiven altı bir yer yapmış oluyor ve uzmanların olmadığı hatta bazen hekimlerin de olmadığı basit bölgelerde bunları yaptırmış oluyorlar. Çünkü sosyal medyada bunlar duyuruluyor. Kişi buraya başvuruyor ve bunu yaptırıyor. Aslında burada bir kontrol mekanizması işlemiyor. Herhangi bir problem oluştuğunda yani ne gibi, işte diyelim ki biz bir botoks yaptık. Bunun bir etkisi var. Doğru ürün yapılmalı ve uzman doktor yapmalı. Orijinal ürünler sadece bizim gibi işin uzmanı doktorlara ulaştırılıyor. Kaçak olarak piyasada inanılmaz derecede botoks var. Ve bu kaçak ürünleri kimler alıyor? İşte merdiven altı tabir ettiğimiz bu yerler alıyor ki botoks yapma yetkilerine sahip değiller”

şeklinde konuştu.

“LÜTFEN BİLİNÇLENELİM”

“Orijinal olan ürün sadece biz uzmanlara ulaştırılır” diyen Dr. Yücel, sözlerine şöyle devam etti:

“Kaçak olanlar da göz kapaklarında düşmeler veya yutma güçlüğüne kadar ya da sistemik yan etkilere kadar olumsuzluk yaşayabiliyorlar. Oysaki biz bu ilaçları uzman olarak, 20-30 yıllık süregelen bir süreçte güvenle, hiçbir hastamızda problem yaşamadan kullanırken bu şekilde olaylar başladı gerçekten. O nedenle her hekimliğin bir uzmanlık alanı var. Ameliyatsız estetik, bu botoks, dolgu, mezoterapi gibi işlemlerin yapıldığı, Sağlık Bakanlığımızın onayladığı, yetkisi olan bizim kendi uzmanlık dalımızı kapsayan estetik uygulamalar bize ait. Bunun dışında yapıldığında yan etkiler ve komplikasyonlar olduğunda hekim de olsa maalesef sıkıntılar görebiliyoruz. Özellikle estetik işlemlerinin uzman doktor muayenehanesinde veya kliniğinde ya da uzman doktorların plastik cerrahi ve dermatoloji uzmanlarının olduğu hastane ortamlarında, özel hastane, devlet hastanesi, üniversite olabilir, o ortamlarda veya bu uzmanların kendi uzmanlık kliniklerinde yapılması gerektiğini tekrar vurguluyorum. Asla sertifika bir uzmanlık yerine geçmiyor. O yüzden bu yetki kimdeyse onlar tarafından yapılması gerekiyor. Bu gibi işlemleri asla doktor kliniği dışındaki bir ortamda yaptırmayın. En büyük problemimiz bu.”

“GÜNLÜK 3-5 MAĞDUR GELİYOR”

Merdiven altında yapılan işlemleri düzeltmek için hastaya dokunamadıklarını kaydeden Dr. Yücel,

“Biz eskiden bu kadar hatalı işler düzeltmezdik. Ama şimdi her gün bize mutlaka 3-5 mağdur geliyor. O kadar arttı ki üzülerek söylüyorum maalesef bunların büyük bir kısmının uygulayıcının kim olduğu, uygulanan ürün ne olduğu belli olmadığı için müdahale yapamıyoruz ki bunların yüzde 90’ı kaçak ürünler. Bunları bilmeden ve biz hatayı düzeltmek için hastaya dokunamıyoruz. O yüzden mağdurlar mağdur olarak kalıyor. Yani dokunamıyoruz. Düzeltemiyoruz. Hani bir hekim olsa ararız, sorarız, hekim de söyler. Teftişlerin, denetimlerin iyi yapılması gerektiğini düşünüyorum”

ifadelerini kullandı.