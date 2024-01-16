Malatya’da kayıp çocuk var mı?

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından çalışmalarına aralıksız devam eden Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, deprem süresince depremzede aile ve çocukların yanında olmaya özen gösterdi. Depremzedelere hem sosyal hem de psikolojik destek veren İl Müdürlüğü vatandaşların sevgisini kazanırken, 6 Şubat’tan sonra yaptıkları çalışmaları anlatan Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, BUSABAH Medya’ya konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Çeçen, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak 25’ i sabit, 25’ i mobil olmak üzere toplam 50 çalışma alanında Psikososyal Destek (PSD) kapsamında; hane görüşmeleri, bireysel görüşmeler, sosyal iyileştirme çalışmaları, çalışana destek, çocuklara yönelik etkinlikler, atölye çalışmaları ve eğitimlerle sahada faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

“76 ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ KONTEYNER KENTLERDE GÖREV ALMAKTA”

“Malatya genelinde kurulan konteyner kent alanlarında 24 PSD Bireysel Görüşme Konteyneri ve 22 Çocuk Alanı konteyneri ve 1 mobil hizmet aracı olmak üzere toplam 47 Psikososyal Destek Alanımız bulunmaktadır” diyen Çeçen, sözlerine şöyle devam etti:

“Konteyner Kent alanında çocuklara yönelik ÇODEP kapsamında hijyen, mahremiyet, toplumsal yaşam kurallarına dair eğitimler ve eğitimi pekiştirecek etkinlikler düzenlenmektedir. Toplamda 38 bin 5 çocuğa eğitim verilmiştir. 116 bin 679 çocuk ile sosyal iyileştirme kapsamında sportif faaliyetler ve geleneksel oyunlar oynatılmıştır. Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak her gün ortalama 76 çalışma arkadaşımız konteyner kentlerde görev almaktadır. Çalışma arkadaşlarımızın yaptığı psikososyal destek faaliyetleri sonucunda toplamda 86 bin 549 hane ve 278 bin 494 afetzedemize ulaşmıştır. Destek çözüm ortaklarımız ve Müdürlüğümüzle koordineli çalışan STK personelleri tarafından bugüne kadar sahada 232 bin 708 kişiye ulaşılmıştır. Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve destek çözüm ortaklarımız ile birlikte bugüne kadar toplam 511 bin 202 vatandaşımıza ulaşılmıştır. İl Müdürlüğümüz tüm dezavantajlı gruplarla olan sosyal hizmet modellerimizi her bir grup için ayrı ayrı planlamakta ve yürütülmesini sağlamaktadır.”

HER AY DÜZENLİ GÖRÜŞMELER YAPILDI

Koruyucu aile hizmetinden 260 kişinin yararlandığını dile getiren Çeçen,

“İlimizde Koruyucu Aile hizmetimizden faydalanan aileler ve çocuklarımız ile her ay düzenli görüşmeler sağlanarak toplamda 260 görüşme yapılmıştır. Yakın kaybı yaşayan ailelerden bin 880 kişiye Yas Süreci Danışmanlığı kapsamında Psikolojik Destek Hizmeti sağlanmıştır. İlimizde bulunan şehit yakını ve gazilerimize ulaşılarak toplamda 3 bin 558 görüşme gerçekleştirilmiştir. İlimizde depremden dolayı kayıp çocuk bulunmadığı bilgisi edinilmiştir. Müdürlüğümüzün Evde Bakım ve SED hizmetlerinden yararlanan vatandaşlarımız aranarak gerekli sosyal ve psikolojik destek sağlanmıştır. TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) kapsamında 7 bin 440 saha çalışanına yönelik çalışana destek verilmiştir. Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) 637 kişi iş için yönlendirilmiş olup bunlardan 303’ ü işe yerleştirilmiştir”

ifadesini kullandı.

“ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETMEKTE”

“Yetişkin ve çocuklara yönelik sosyal iyileştirme çalışmaları kapsamında konteyner alanlarının kültürel ve demografik yapısına uygun olacak şekilde atölye çalışmaları yürütülmektedir” diyen Çeçen,

“Bu kapsamda Kadınların ev ekonomisine destek sağlaması amacıyla ‘Amigurumi Atölyesi’ Kaynarca Konteyner Kentte, çocukların analiz yeteneğini geliştirmesi adına ‘Kısa Film atölyesi’ Manas Konteyner Kentte, sanatsal bir beceri kazandırabilmek için ‘Müzik Atölyesi(Bağlama)’ Samanköy Konteyner Kentte, akademik gelişimi desteklemek adına ‘Eğitim Atölyesi (yabancı dil, Türkçe) Selçuk Ecza Rönesans Konteyner Kentte açılmış ve aktif bir şekilde hizmet vermektedir. Yağlı boya, karakalem, masa oyunları için kaynak sağlanmış olup materyallerin tamamlanması beklenmektedir. Ahşap boyama, ahşap oymacılık, yaratıcı drama, fotoğrafçılık, akıl oyunları, punch, tiyatro atölyeleri için ise çalışmalar devam etmektedir. İlimizde Bakanlığımız tarafından Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde 150 kapasiteli huzur evi yapılması planlanmıştır. Bakanlığımız 2024 yılı yatırım programı içerisine alınıp en kısa süre içerisinde yapılması planlanmaktadır”

açıklamasında bulundu.