Zam beklentisi var mı?

6 Şubat tarihinde vuku bulan depremler hayvancılıkla geçimini sağlayan kişileri de etkiledi. Depremle birlikte Malatya’da çoğu kişinin evi veya ahırı yıkılırken süt üreticileri de büyük sıkıntı yaşadı. Deprem sonrası süt üreticilerinin yaralarını sarmak ve ellerindeki sütleri satmak amacı ile gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi veren Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, BUSABAH’a önemli değerlendirmelerde bulundu.

Hayvancılık yapmanın çok zor olduğuna vurgu yapan Kurtoğlu, kışın ortasında, hava ne kadar soğuk olursa olsun köylünün ineklerinin yemini verdiğini ve alın terlerinin haklarını almaları gerektiğinin altını çizdi.

“ÜRETİCİNİN SÜTÜNÜ YERDE BIRAKMADIK”

Malatya Süt Üreticileri Birliği olarak deprem sürecinde üreticinin sütünü yerde bırakmadıklarını söyleyen Kurtoğlu, “Deprem sürecinde Malatya’da 12 günde 15 süt toplama merkezi kurduk, Malatya’daki üreticinin sütünü yerde bırakmadık. Tabi depremde ahırı yıkılan oldu, evi yıkılan, sıkıntı yaşayan üreticilerimiz çok oldu ama bu yaraları hep birlikte sardık. Depremde 15 süt toplama merkezi kurarak günde 30 tona kadar ulaştık ve çiftçinin sütünün satışını gerçekleştirdik. Hem Battalgazi hem de Yeşilyurt bölgesinde bir de Yazıhan’ın bir bölgesinde çiftçilerin sütünü topladık. Firmalarda toplama merkezlerine gelerek sütü alıp bazen Aksaray’a, bazen Bingöl’e götürüyorlardı. Biz Malatya Süt Üreticileri Birliği olarak deprem sürecinde çiftçilerimizin sorunlarını çözmeye çalıştık” şeklinde konuştu.

“BÜTÜN İLÇELERİMİZE BU HİZMETİ GÖTÜRECEĞİZ”

Malatya’da süt üretiminin artırılması ve üreticilerin teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilecek olan Soğuk Zincir Projesindeki son durum hakkında da bilgi veren Kurtoğlu, “Battalgazi Belediyesi ile birlikte projemizi DAP’a (Doğu Anadolu Projesi) sunmuştuk. Süt toplama merkezlerinin bazı kriterlere uygun olması lazım. 15 süt toplama merkezi kurduk ama henüz hepsi kriterlere uygun değil. Şu anda 4-5 yerimiz uygun ama 10 yerimiz kriterlere uygun değil onunla ilgili de çalışmalar var ama bu projenin hayata geçmesini ve destek sunulmasını bekliyoruz. Bu proje hayata geçerse Akçadağ’ı da dahil edeceğiz ve peyderpey bütün ilçelerimize bu hizmeti götüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

“BİR TÜRLÜ BUNUN ÖNLEMİ ALINAMADI”

Malatya’da süt üretiminde çok ciddi bir rekabet olduğunu kaydeden Kurtoğlu, “Biz bugüne kadar Malatya’da, Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen fiyatın üzerinde süt satamamıştık. Konseyin belirlediği fiyat 11,5’ iken biz 13-15 TL’ye süt satıyorduk. En son konsey toplantısında süt 13,5’ çıktı. Tabi bizim beklentimiz sütün 17 lira yani asgari ücrete denk olmasıydı. Konsey çok düşük bir fiyat açıkladı. Şu an normalde zaten biz 13,5’a süt satıyoruz. Yem artışına göre sütün en az 17 lira olması lazımdı. Bir zam beklentimiz vardı fiyasko oldu. Yem fiyatları çok yükseliyor böyle olduğu zaman ineklerimiz, dişi danalarımız kesime gidecek. Bir türlü bunun önlemi alınamadı. Çiftçilerin bununla ilgili muhakkak tepkilerini göstermeleri gerekiyor ve konseyin yeniden toplanıp bunu en azından 17 liraya çıkarması lazım. Hayvancılık yapmak gerçekten çok zor. Kışın ortasında hava ne kadar soğuk olursa olsun köylü ineklerinin yemini veriyor, üretim yapmak için donuyor. Alın terlerinin haklarını almaları lazım” diye konuştu.

“24 AY FAZİSİZ 10’AR İNEK DAĞITIMIMIZ OLACAK”

Artan maliyetler karşısında çiftçilerin zarar ettiği takdirde damızlık ineklerin kesime gideceğine dikkat çeken Kurtoğlu, “Yem fiyatları çok yükseldi geçen yıl bir torba yem 450 lira iken şu anda 550 lira. Böyle devam ederse ve çiftçi zarar ederse mecburen hayvanlar kesime gidecek ve damızlık hayvan ihtiyacımız olacak. Biz Malatya Süt Üreticileri Birliği olarak aktif süt veren her üyeye 24 ay faizsiz olarak 10’ar inek dağıtımımız olacak. Ülkemizin tek eksiği üretim. Yetkililerin üretimin önünü açmaları gerekiyor” dedi.

Son olarak süte çok ciddi bir talep olduğunu belirten Kurtoğlu, “Şu anda üretim yetmiyor, talepler çok. Sütümüz sadece Malatya olsa yeter ama Malatya’da büyük çiftliklerin sütünü ulusal firmalar götürüyor. Üretim Malatya’mıza yetmiyor. Buradan ulusal firmalara da teşekkür ediyorum. Depremde bizi yalnız bırakmadılar çiftçinin sütü 6 liraya düşmüştü, depremde 10,5 liraya, 50 kuruşta devletin desteği ile toplam 11 lira çiftçinin cebine para girdi” açıklamasında bulundu.