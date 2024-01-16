Elazığ dikkat Tek Tek açıklandı

Elâzığ’da 17 Ocak 2024 Çarşamba günü yaşanacak elektrik kesintisi nedeniyle birçok ilçe ve mahalle elektriksiz kalacak. İşte elektrik kesintisinden etkilenecek bölgeler ve detaylı bilgiler.
MERKEZ İLÇE:
Etkilenecek Mahalle: Aksaray Mahallesi
Elektrik Kesintisi Süresi: 3 saat
Başlama Zamanı: 17 Ocak 2024 Çarşamba 09:00
Bitiş Saati: 17 Ocak 2024 Çarşamba 12:00
MERKEZ İLÇE:
Etkilenecek Mahalle: Hicret Mahallesi
Elektrik Kesintisi Süresi: 6 saat
Kesinti Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
Başlama Zamanı: 17 Ocak 2024 Çarşamba 10:00
Bitiş Saati: 17 Ocak 2024 Çarşamba 16:00
MERKEZ İLÇE:
Etkilenecek Mahalle: Aksaray Mahallesi
Elektrik Kesintisi Süresi: 3 saat
Başlama Zamanı: 17 Ocak 2024 Çarşamba 13:00
Bitiş Saati: 17 Ocak 2024 Çarşamba 16:00
Bu planlı elektrik kesintileri süresince vatandaşların gerekli tedbirleri alarak, alternatif enerji kaynakları kullanmaları önemli. Ayrıca, elektrik kesintisiyle ilgili güncellemeler ve detaylı bilgiler Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından sağlanacak.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.