Elazığ dikkat Tek Tek açıklandı

Elâzığ’da 17 Ocak 2024 Çarşamba günü yaşanacak elektrik kesintisi nedeniyle birçok ilçe ve mahalle elektriksiz kalacak. İşte elektrik kesintisinden etkilenecek bölgeler ve detaylı bilgiler.

MERKEZ İLÇE:

Etkilenecek Mahalle: Aksaray Mahallesi

Elektrik Kesintisi Süresi: 3 saat

Başlama Zamanı: 17 Ocak 2024 Çarşamba 09:00

Bitiş Saati: 17 Ocak 2024 Çarşamba 12:00

MERKEZ İLÇE:

Etkilenecek Mahalle: Hicret Mahallesi

Elektrik Kesintisi Süresi: 6 saat

Kesinti Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)

Başlama Zamanı: 17 Ocak 2024 Çarşamba 10:00

Bitiş Saati: 17 Ocak 2024 Çarşamba 16:00

MERKEZ İLÇE:

Etkilenecek Mahalle: Aksaray Mahallesi

Elektrik Kesintisi Süresi: 3 saat

Başlama Zamanı: 17 Ocak 2024 Çarşamba 13:00

Bitiş Saati: 17 Ocak 2024 Çarşamba 16:00

Bu planlı elektrik kesintileri süresince vatandaşların gerekli tedbirleri alarak, alternatif enerji kaynakları kullanmaları önemli. Ayrıca, elektrik kesintisiyle ilgili güncellemeler ve detaylı bilgiler Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından sağlanacak.