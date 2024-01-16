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Şırnak’ta elektrik kesintisi

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Şırnak’ta elektrik kesintisi mask
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Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:

“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Uludere ilçesine bağlı Güneşli bölgesine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Şafak, Gündoğdu, Cevizdüzü bölgelerine,

Yarın 11.40-17.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Keruh, Aşağıkonak, Havuzlu, Seyrantepe, Taşlıca, Pınarönü, Üçağaç, Yeniköy, Esenli, Kavaközü, Dedeler, Mahmutlu, Kösreli, Yenişehir, Yolağzı, Başgören, Çukurca, Yeşilyurt, Babındak, Başvan, Şemalbeg, Ceylan, Doruklu, Otludere, Köprübaşı, Cumhuriyet(Merkez) bölgesine,

Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Kocadağ, Kurtuluş, Oyalı, Tepecik, Kırca, Yazman, Gültepe, Kozluca, Çığır, Bozburun, Yeşilce, Özbek, Aksoy, Gırbaraz, Zirincan, Babet, Yeni Köy, Yukarı Aksoy, Telzip bölgesine,

Yarın 11.40-17.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Sur bölgesine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Betüşşebap ilçesine bağlı Ilıcak, Dağaltı, Cevizağacı, Gökçe, Okul, Çığlıca, Taşkıran, Timur bölgesine elektrik enerjisi verilemeyecek.”

 

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16 Oca 2024 - 10:48 Şirnak- Gündem

Muhabir  Murat İpekten

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