Şırnak’ta elektrik kesintisi

Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:
“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Uludere ilçesine bağlı Güneşli bölgesine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Şafak, Gündoğdu, Cevizdüzü bölgelerine,
Yarın 11.40-17.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Keruh, Aşağıkonak, Havuzlu, Seyrantepe, Taşlıca, Pınarönü, Üçağaç, Yeniköy, Esenli, Kavaközü, Dedeler, Mahmutlu, Kösreli, Yenişehir, Yolağzı, Başgören, Çukurca, Yeşilyurt, Babındak, Başvan, Şemalbeg, Ceylan, Doruklu, Otludere, Köprübaşı, Cumhuriyet(Merkez) bölgesine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Kocadağ, Kurtuluş, Oyalı, Tepecik, Kırca, Yazman, Gültepe, Kozluca, Çığır, Bozburun, Yeşilce, Özbek, Aksoy, Gırbaraz, Zirincan, Babet, Yeni Köy, Yukarı Aksoy, Telzip bölgesine,
Yarın 11.40-17.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Sur bölgesine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Betüşşebap ilçesine bağlı Ilıcak, Dağaltı, Cevizağacı, Gökçe, Okul, Çığlıca, Taşkıran, Timur bölgesine elektrik enerjisi verilemeyecek.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.