Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak işte detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete ‘de yayımlanan karara göre, 2024 yılında sağlık sektöründe görev alacak 27 bin sözleşmeli sağlık personeli belirlendi. Bu kapsamda, 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri istihdam edilecek.
Ancak, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağına dair henüz net bir tarih belirlenmemiştir. Başvuru tarihleriyle ilgili resmi açıklamanın yapılması durumunda detayları sizlere ileteceğiz.
Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımına dair güncel bilgileri takip etmek için resmi açıklamaları ve duyuruları takip etmek önemlidir. Başvuru tarihleri netleştikçe, haberimizde gerekli güncellemeleri yaparak kamuoyunu bilgilendireceğiz.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.