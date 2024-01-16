Hatay 17 Ocak 2024 Çarşamba günü elektriksiz kalacak

Hatay genelinde yaşanacak elektrik kesintisi, 17 Ocak 2024 Çarşamba günü Toroslar Elektrik tarafından gerçekleştirilecek. İşte etkilenecek ilçeler ve kesinti süreleri!
ALTINÖZÜ İLÇESİ
Kesinti Süresi: 17 Ocak 2024, 09:30 - 17:00
Etkilenen Mahalleler: Atayurdu, Atayurdu 2, Atayurdu 3, Yasemin 6, Kozluca, 2. Akıncılar, Akıncılar, 1. Meydan, 3. Meydan, Ayyıldız, Ayyıldız 26, Ayyıldız 9, Ayyıldız 11, Ayyıldız 21, Ayyıldız 20, Ayyıldız 15, Okul-, 1. Okul, Ayyıldız 17, Ayyıldız 16, Defne 10, Meydan, Ayyıldız 7, Ayyıldız 27, Ayyıldız 8, Ayyıldız 10, Ayyıldız 23, Ayyıldız 12, Ayyıldız 22, Ayyıldız 13, Ayyıldız 14, Ayyıldız 18, Kozluca Yolu, 5753., 5752., Ayyıldız 5, 5751., Defne 3, Tanışma 5, 2. Meydan 1, Ayyıldız 2, Ayyıldız 4, Ayyıldız 28, Defne 1.
ANTAKYA İLÇESİ
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kesinti Süresi:
17 Ocak 2024, 09:30 - 15:00
17 Ocak 2024, 09:00 - 17:00
17 Ocak 2024, 09:30 - 17:00
17 Ocak 2024, 11:30 - 15:00
Etkilenen Mahalleler: Birçok cadde ve sokak ismi. (Örnekler: Ziyaeddin Efendi, Öte, Beyazıt Bestami, Gürler, Ege, Havacılar, Kaplan, Atatürk, Eraslan, vb.)
KIRIKHAN İLÇESİ:
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kesinti Süresi: 17 Ocak 2024, 09:30 - 12:00
Etkilenen Mahalleler: Ziyaeddin Efendi, Öte, Beyazıt Bestami, Gürler, Ege, Havacılar, Kaplan, Atatürk, Eraslan.
DÖRTYOL İLÇESİ:
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kesinti Süresi: 17 Ocak 2024, 09:00- 17:00
Etkilenen Mahalleler: Susam, Çifte Kuyular 1, Öğme İş, vb.
Hatay genelinde yaşanacak elektrik kesintisi süresince vatandaşların gerekli tedbirleri alması ve planlamalarını buna göre yapması önemli.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.