16 Oca 2024 - 10:32 - Gündem

Hatay 17 Ocak 2024 Çarşamba günü elektriksiz kalacak

Hatay, 17 Ocak 2024 Çarşamba günü, Toroslar Elektrik tarafından planlanan bir dizi kesintiyle elektriksiz kalacak. Yapılan duyuruya göre, çeşitli ilçelerde gerçekleştirilecek bakım çalışmaları ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. İşte Hatay'ın çeşitli ilçelerinde planlanan elektrik kesintisi detayları: