Batman’da elektrik kesintisi

Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:
“Yarın 08.30-17.30 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Dereiçi, Umurlu, Merge, Aşağı, Yeni, Yaylatepe, Gürpınar, Pınarbaşı, Sevek, Kayabaşı, Yaylatepe, Tekinler, Yeşilova, Yeşilevler, Yaylatepe, Erdemli, Kurtuluş, Gürpınar, Yeşiltepe, Zafer, Dumlupınar, Pınarbaşı, Emek, Orta bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Pınarbaşı bölgelerine,
Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Gerçüş ilçesine bağlı Geçit, Hisarmerkez, Esentepe, Akça, Dereli, Kaynarca, Koçak, Serinköy, Nurlu, Aydınca, Ulaş, Poyraz, Yamanlar, Özler, Ardıç, Becirman, Yemişli, Bağlarbaşı, Akburç, Gökçepınar, Yakıtlı, Kaniya Delava, Güzelöz, Dereiçi, Çalışkan, Arıca, Kutlu, Yakaköy bölgelerine,
Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Cumhuriyet bölgesine,
Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Şafak, bölgesine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çay bölgesine,
Yarın 09.30-11.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Güvercin bölgesine,
Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kısmet, Çarşı bölgelerine,
Yarın 13.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Girbereşik bölgesine elektrik enerjisi verilemeyecek.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.