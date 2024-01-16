Günün acı haberi yolcu otobüsü devrildi ölü ve yaralılar var

Mersin'in Aydıncık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Dikmenler Mardin Seyahat firmasına ait 47 NA 767 plakalı yolcu otobüsü, Antalya istikametinden Mersin istikametine seyir halindeyken Aydıncık ilçesi Sarıyer tüneller çıkışında bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, otobüs şoförü de dahil olmak üzere 9 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aydıncık, Anamur ve Silifke'deki hastanelere kaldırılırken, bölgede güvenlik önlemleri almak amacıyla polis ve jandarma ekipleri görev aldı.

Kazanın ardından itfaiye ve karayolları ekipleri de bölgede çalışma yaptı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, olay yerine giderek kaza hakkında bilgi aldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken, cenazelerin yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılacağı belirtildi.

Kazaya ilişkin detaylı inceleme ve soruşturma başlatılmış durumda. Kamuoyuna daha fazla bilgi verilmek üzere yetkililer tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı