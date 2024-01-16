Malatya’da ağır hasarlı ev cayır cayır yandı

Malatya’da ağır hasarlı müstakil bir evde çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı. Yangın nedeniyle panik yaşandı.

Malatya’da ağır hasarlı iki katlı müstakil bir evde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Hanımın Çiftliği Mahallesi mevkiinde cadde üzerinde ağır hasarlı olduğu öğrenilen iki katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler intikal etti.

Ev yangının alevleri geceyi aydınlatırken, çevredeki vatandaşlar panik yaşadı. İtfaiye yangını bir süre sonra söndürdü.