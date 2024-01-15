Malatya’da filmleri aratmayan olay Yaralı halde 70 kilometre araç kullandı

Malatya’da film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Tabancayla sırtından vurulan bir kişi, yaralı halde tam 70 kilometre araç kullandı. Şahıs, ikametine yakın bir yerde ise 112’yi arayıp yardım istedi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir kişi, araçta silahla sırtından vurulmuş halde bulundu. Şahsın çıkan kavgada açılan ateş sonucu yaralandığı ve yaralı halde 70 kilometre araç kullandığı belirlendi.

KURŞUN KOLTUĞU DELDİ

Olay, saat 21.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yeşilkaynak Mahallesi Sıhhat Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Malatya-Sincik karayolunda İ.S. ile A.E. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada darp edilen İ.S., A.E.’ye ait olduğu ileri sürülen otomobile binerek kaçmaya başladı. Bu sırada araca tabancayla ateş açılırken, bagaj kısmına isabet eden kurşun koltuğu delerek İ.S.’nin omzuna isabet etti. İ.S., yaralı halde yaklaşık 70 kilometre yol kat ederek, ikametine yakın bir bölgede aradığı 112 Çağır Merkezi’nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisi A.E.’nin daha sonra jandarmaya giderek teslim olduğu belirtilirken, ekipler araçta detaylı inceleme yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı