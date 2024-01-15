Malatya’da kar yağışı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kar yağışı görüldü. Konteyner kentten kar fotoğrafları paylaşan vatandaşların eskisi gibi kar sevinci yaşayamadığı görüldü.
Malatya’da hava sıcaklıkları iyice düştü. Özellikle yüksek kesimlerde ciddi bir soğuk etkisi varken, merkez kısımlarda ise dondurucu soğukların etkisi sürüyor. Şehrin yüksek tepelerindeki beyaz örtü göze çarpıyor.
Bu bağlamda Doğanşehir ilçesi Kurucuova Mahallesi’nde kar yapışı etkisini iyice gösterdi. Oradaki konteyner kentten fotoğraflar paylaşan vatandaşların eskisi gibi kar sevinci yaşamadığı görüldü. Bu arada Pütürge ilçesinde de kar yağışı olduğu bildirildi.
Öte yandan Beydağı’nda hava durumu -3, Pütürge’de -5, Yeşilyurt -3,6, Doğanyol -3,8, Doğanşehir Kurucuova -4,2, Sürgü -5,8, Akçadağ -6,2 gibi en düşük dereceleri gördü.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.