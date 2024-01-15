Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

AFAD kira yardımı ne kadar oldu? AFAD kira desteği süresi uzatılacak mı?

AFAD, 6 Şubat’ta meydana gelen ve Malatya’nın da içinde olduğu 11 ili etkileyen depremlerin ardından deprem bölgesinde yaşayan afetzedelere verdiği kira yardımını yükseltti. Peki, o tutarlar ne kadar oldu? AFAD’ın verdiği kira yardımının süresi uzatıldı mı?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18906682/afad-kira-yardimi-ne-kadar-oldu-afad-kira-destegi-suresi-uzatilacak-mi

Tarım için can suyu; Barajlar Malatya’ya hizmet veren kaç baraj var?

Barajlar çok tarihlerden beri insanlığın su ihtiyacını gidermek ve tarımsal alanları sulamak ve daha ileri çağlarda enerji üretmek için kullanıldı. Su kaynaklarının kullanılması, tarım alanlarının sulanması, bölge habitatının sürdürülmesi, içme ve kullanma suyu temini açısından da barajlar önem arz ediyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18904469/tarim-icin-can-suyu-barajlar-malatyaya-hizmet-veren-kac-baraj-var

O ilçenin kat yüksekliği belli oldu

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni yılın Ocak ayı dördüncü toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantıda Pütürge, Darende ve Yeşilyurt ilçelerinin imar ve bayındırlık komisyonu raporları okunarak meclis kararıyla kabul edildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18904134/o-ilcenin-kat-yuksekligi-belli-oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı bin 629 sözleşmeli personel alımı yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, çeşitli unvan ve pozisyonlarda toplamda Bin 629 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar arasında çocuk gelişimcisi, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli, şoför, bahçıvan, mimar, mühendis, şehir plancısı, arkeolog, müze araştırmacısı, kütüphaneci, tekniker, teknisyen ve restoratör gibi çeşitli pozisyonlar bulunmakta.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18903544/kultur-ve-turizm-bakanligi-bin-629-sozlesmeli-personel-alimi-yapacak

Malatya’da ekmek fiyatları zamlanacak mı?

Ekmek fiyatlarına yakın zamanda bir zam yapmayı düşünmediklerini ifade eden fırıncı esnafları maliyetlerin ise her geçen gün artış gösterdiğini kaydettiler. Vatandaşların alım gücünün düşük olduğu için ekmeğe zam yapmayacaklarını belirten Talip Yıldırım isimli fırıncı esnafı, “Şu an ekmeğe bir zam yapmayı düşünmüyoruz ama ilerleyen zamanlarda ham maddeye bir zam daha gelirse o zaman belki zam yapabiliriz” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18901255/malatyada-ekmek-fiyatlari-zamlanacak-mi

Bakan dev operasyonu açıkladı: 2 bin 36 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "78 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek-9' operasyonlarında; bin 230 ruhsatsız tabanca, 163 kurusıkı tabanca, 50 uzun namlulu tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam bin 668 silah ele geçirildi. 2 bin 36 şüpheli gözaltına alındı" dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18898557/bakan-dev-operasyonu-acikladi-2-bin-36-gozalti

Son 3 gün! Gözler o tarihte Malatya bu açıklamayı bekliyor

Tüm Türkiye’yi yasa boğan şehit haberlerinden sonra aday tanıtım toplantısını erteleyen AK Parti’nin bu hafta perşembe günü, aralarında Malatya’nın da olduğu 17’si büyükşehir, toplamda 48 belediye başkan adayını açıklaması bekleniyor. Peki, Malatya için anılan o isim kim?

https://www.busabahmalatya.com/haber/18907169/son-3-gun-gozler-o-tarihte-malatya-bu-aciklamayi-bekliyor