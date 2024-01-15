Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 2 - Kayserispor: 1

Maçtan dakikalar

12. dakikada sol taraftan Mertens topla beraber ceza sahasına kadar girip pasını Halil Dervişoğlu’na aktardı. Halil’in pasında penaltı noktası yakınında Tete’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

17. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın derin pasında savunma arkasına sarkan Mertens topla buluştu. Mertens’in ceza sahası içi sol çaprazından yakın direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarıya gitti.

26. dakikada sağ taraftan Mertens’in kullandığı köşe vuruşunda altıpas önünde iyi yükselen Nelsson’un kafa vuruşunda Attamah’a çarpan top ağlarla buluştu. 1-0

38. dakikada sağ taraftan Mertens’in kullandığı serbest vuruşa penaltı noktası üzerinde Nelsson’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

42. dakikada sol taraftan yapılan ortaya Bahoken'in vuruşunda top Abdülkerim'e çarpıp kornere çıktı. VAR uyarısı sonrası yapılan incelemede hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada penaltıda topuna başına geçen Bahoken'in sol tarafa yerden şutunda kaleci Muslera golü önledi.

54. dakikada savunmanın kaptırdığı topta araya giren Ndombele’nin dokunduğu top ceza yayı üzerinden Zaha’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanına auta gitti.

57. dakikada Torreira’nın geri pasında araya Boa Morte, topla birlikte ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Muslera’nın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

63. dakikada ceza yayı gerisinden Mertens’in kullandığı serbest vuruşta kaleci Bilal Bayazıt’ın son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

82. dakikada Kerem Demirbay’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta altıpas içerisinde Hasan Ali Kaldırım’ın müdahalesiyle Barış Alper yer kaldı. Pozisyonun devamında VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

86. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Mertens, sol köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Ndombele (Kerem Demirbay dk. 65), Torreira (Berkan Kutlu dk. 77), Tete (Baran Demiroğlu dk. 77), Mertens (Eyüp Aydın dk. 87), Zaha, Halil Dervişoğlu (Kaan Ayhan dk. 65)

Yedekler: Günay Güvenç, Gökdeniz Gürpüz, Ali Yeşilyurt, Hamza Akman, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Ackah (Baran Gezek dk. 81), Boa Morte (Carole dk. 75), Karimi, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek (Hayrullah Erkip dk. 75), Bahoken

Yedekler: Onurcan Piri, Kolovetsios, Cardoso, Kartal Yılmaz, Ahmet Malatyalı, Emre Çeltik, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Nelsson (dk. 26), Mertens (dk. 86 pen.) (Galatasaray), Boa Morte (dk. 57) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Okan Buruk (Teknik Direktör), Mertens (Galatasaray), Karimi, Mehmet Eray Özbek, Gökhan Sazdağı, Recep Uçar, Hasan Ali Kaldırım, Arif Kocaman, Ramazan Civelek (Kayserispor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı