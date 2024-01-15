Galatasaray, Süper Lig'deki başarılı performansını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki başarılı performansını devam ettirdi.

Son 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Sarı-kırmızılılar, Hatayspor'a karşı aldıkları yenilginin ardından çıktıkları Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor ve Kayserispor müsabakalarını kazandı. Fenerbahçe ve Sivasspor ile berabere kalan Galatasaray, ligdeki üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı.

Ligdeki başarılarına bir yenisini ekleyen Galatasaray, gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Takımın ligdeki performansı ve oyuncuların form durumu merakla beklenirken, Galatasaray taraftarları bir galibiyet umuduyla maçı beklemeye başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı