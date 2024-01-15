Husumetlisini bacağından vuran şahıs tutuklandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde husumetlisini silahla bacağından vuran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesinde önceki gün husumetlisi A.D. isimli kişiyi bacağından vurarak yaralayan M.S. polis ekiplerince yakalanmış ve gözaltına alınmıştı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği Gölbaşı Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.