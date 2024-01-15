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Husumetlisini bacağından vuran şahıs tutuklandı

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde husumetlisini silahla bacağından vuran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Husumetlisini bacağından vuran şahıs tutuklandı mask
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde husumetlisini silahla bacağından vuran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesinde önceki gün husumetlisi A.D. isimli kişiyi bacağından vurarak yaralayan M.S. polis ekiplerince yakalanmış ve gözaltına alınmıştı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği Gölbaşı Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adıyaman, soruşturma, Gölbaşı, Tutuklama, gözaltı, silahlı kavga

15 Oca 2024 - 22:49 - Asayiş

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