Husumetlisini bacağından vuran şahıs tutuklandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde husumetlisini silahla bacağından vuran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesinde önceki gün husumetlisi A.D. isimli kişiyi bacağından vurarak yaralayan M.S. polis ekiplerince yakalanmış ve gözaltına alınmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği Gölbaşı Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı