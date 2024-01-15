Son 3 gün! Gözler o tarihte Malatya bu açıklamayı bekliyor

Tüm Türkiye’yi yasa boğan şehit haberlerinden sonra aday tanıtım toplantısını erteleyen AK Parti’nin bu hafta perşembe günü, aralarında Malatya’nın da olduğu 17’si büyükşehir, toplamda 48 belediye başkan adayını açıklaması bekleniyor. Peki, Malatya için anılan o isim kim?

Bilindiği üzere daha önce 14 Ocak Pazar günü yapılacağı duyurulan toplantı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 askerin şehit olduğu terör saldırısı nedeniyle ertelenmişti. Bu bağlamda yeni tarih belli oldu.

MALATYA ADAYI DA AÇIKLANACAK

AK Parti aday tanıtım toplantısının 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00’te ATO Kongre Merkezi'nde yapılması bekleniyor. Ankara’daki bu toplantıda aralarında Malatya’nın da olduğu 17’si büyükşehir, toplamda 48 belediye başkan adayı açıklanacak.

Ayrıca 7 Ocak'ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında 15'i büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayı açıklanmıştı.

YAKIN ÇEVRESİ TEBRİK ETTİ

Türkiye’deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Malatya’da mücadele dolu bir sürecin olacağı tahmin ediliyor. Sandıkta seçmenin oylarına bırakılacak isimlerin bildirilmesi için geri sayım başladı. Bu bağlamda özellikle mevcut Başkan Selahattin Gürkan, eski milletvekili Öznur Çalık ve Sami Er isimleri gündemdeydi. Ancak son birkaç gündür özellikle Sami Er ismi hem kulislerden hem de sosyal medyadan sık sık duyuluyor. Hatta resmi bir açıklama olmamasıyla beraber Sami Er’in yakın çevresinin kendisini tebrik etmeye başladığı da iddia ediliyor.