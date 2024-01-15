Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'de dün deplasmanda Samsunspor ile mücadele eden Sivasspor, hemen ardından Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turundaki maçın hazırlıklarına odaklandı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra dar alan oyun, pas çalışmaları ve yarım saha çift kale maç gerçekleştirdi.

Samsunspor maçında 90 dakika sahada kalan oyuncular ise yenileme çalışmalarına ağırlık verdi. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Sivasspor ile Ankara Keçiörengücü arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı, 18 Ocak Perşembe günü saat 13.00'te Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı