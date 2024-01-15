Otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Gaziantep istikametine giden Ali İ. yönetimindeki 46 VJ 254 plakalı otomobil Çatalağaç köyü girişinde aynı istikamette önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan sürücü Ali İ. ile birlikte yolcu olarak bulunan Sultan G. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.