Terör operasyonu: 6 şüpheliden 1’i tutuklandı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, 1 şüpheli ifadesi akabinde serbest bırakıldı, 1 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı, 3 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.