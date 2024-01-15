Boşandığı karısı tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde, boşandığı karısı tarafından av tüfeği ile vurulan İrfan Çimen (66), hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Seyrantepe Mahallesi Fatih Caddesi'nde yaşanan olayda, yaklaşık 7 yıl önce boşanan İrfan Çimen ile eski eşi Ayşe Yalım (62) arasında telefon üzerinden başlayan bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Ayşe Yalım, İrfan Çimen'in evine gitti. Evde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Ayşe Yalım, evde bulunan av tüfeği ile eski eşine ateş etti. İrfan Çimen, kalça bölgesinden ağır yaralandı.
Olayın ardından çağrılan sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Çimen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ayşe Yalım, olay sonrasında gözaltına alındı. Yalım'ın ifadesinde, eski eşinin kendisini aldattığı iddiasının tartışma sebebini oluşturduğu ve eski eşini korkutmak amacıyla ateş ettiğini söylediği belirtildi.
İrfan Çimen ve Ayşe Yalım'ın 7 yıl önce boşandıkları ve 2 çocuklarının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.