Diyarbakır Sur'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olaya karışan bir kişi gözaltına alındı.

İskenderpaşa Mahallesi İnönü Bulvarı'nda meydana gelen olayda, cadde kenarındaki kaldırımda karşılaşan iki grup arasında çıkan çatışmada silahlar da kullanıldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, olaya karışan bir kişiyi gözaltına aldı. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği belirtildi. Emniyet birimleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı