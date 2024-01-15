Kozan-Ceyhan karayolunda trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Adana'da, Kozan-Ceyhan karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir narenciye yüklü tır, bir pikap ve bir otomobil karıştı. Kazada, pikaptaki sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.

Ömer Elmacıoğlu'nun yönetimindeki narenciye yüklü tır, seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen Ziya İnal'ın kullandığı BMC marka pikap ve Kemal Şahin'in yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada sürüklenen pikap, tır ile duvar arasında sıkıştı. Pikap içerisinde bulunan sürücü Ziya İnal ile yanındaki Özkan Kaya sıkıştı.

Olay yerine çağrılan itfaiye, jandarma, cankurtaran ve AFAD ekipleri tarafından yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda önce Ziya İnal kurtarıldı, ardından da yanındaki Özkan Kaya sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralılar, olay yerindeki ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada Kemal Şahin'in yönetimindeki otomobilde ise yaralı olmadığı belirtildi.

Araçlarda meydana gelen maddi hasarın yanı sıra jandarmanın olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı