15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

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Isparta'da polis ekipleri, dolandırıcılık suçlarından toplamda 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari şahsı yakaladı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü yunus timleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulama sırasında, 4 ayrı ilde dolandırıcılık suçlarından toplamda 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.T. isimli şahıs yakalandı. E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma devam ederken, emniyet birimleri tarafından yapılan başarılı operasyonla firari şahıs adalet önüne çıkarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı