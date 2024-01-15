Yapılan operasyonlarda 56 kişi yakalandı, 14'ü tutuklandı

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda toplamda 56 kişi yakalanırken, bu kişilerden 14'ü tutuklandı.
Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 8-14 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu tarihler arasında icra edilen faaliyetler kapsamında bin 790 devriye icra edilmiş, 93 bin 71 şahıs ve 109 bin 312 araç kontrol edilmiştir. Aranan şahıslar arasında; 4 gümrük kaçakçılığı, 10 dolandırıcılık, 5 hırsızlık, 3 uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, diğer suçlardan ise 34 kişi olmak üzere toplam 56 şahıs yakalanmış, bunlardan 14'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."
Ayrıca, jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda ise 5 kişinin yakalanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.