Yapılan operasyonlarda 56 kişi yakalandı, 14'ü tutuklandı

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda toplamda 56 kişi yakalanırken, bu kişilerden 14'ü tutuklandı.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 8-14 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu tarihler arasında icra edilen faaliyetler kapsamında bin 790 devriye icra edilmiş, 93 bin 71 şahıs ve 109 bin 312 araç kontrol edilmiştir. Aranan şahıslar arasında; 4 gümrük kaçakçılığı, 10 dolandırıcılık, 5 hırsızlık, 3 uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, diğer suçlardan ise 34 kişi olmak üzere toplam 56 şahıs yakalanmış, bunlardan 14'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."

Ayrıca, jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda ise 5 kişinin yakalanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı