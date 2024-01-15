Çatıdan düştü, hayatını kaybetti

Isparta’da 3 katlı binanın çatısına tamir için çıkan kişi yere düşerek hayatını kaybetti.
Olay, Gülistan mahallesi, 2825 Sokakta bulunan bir binada sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatısına, tamir için çıkan Rıdvan Kurtete (36), tamir yaptığı esnada ayağı kayarak yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Düşme sonucu ağır yaralanan genç adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, Kurtete’nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.