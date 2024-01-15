Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda perşembe günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına bugün Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile başladı.

Antrenman, Altyapı Gençlik Gelişim Program Sorumlusu Hakan Ünal, altyapı antrenörlerinden Mücahit Umut, Atletik Performans Antrenörü Serhat Sezgin ve Kaleci Antrenörü Yunus Emre Sürmeligöz yönetiminde gerçekleşti. İstanbulspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışmaları yaparken, diğer futbolcular koşu ve ısınma hareketleri ile antrenmana başladılar. Daha sonra top kapma, şut-gol çalışmaları ve çift kale maç ile antrenman sona erdi.

Konyaspor, yarın yapacağı antrenman ile Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı