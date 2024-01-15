Mobilya üretim sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Ulubey Mahallesi Yağız Caddesi'nde bulunan bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çabaları sonucunda kontrol altına alındı.

Çatıda başlayan yangın, kısa sürede büyüdü ve ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının diğer imalathanelere sıçramaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yangınla ilgili konuşan bir tanık,

"Biz de kesin bir şey bilmiyoruz. İçeride çalışan yok. Sobadan çıkıp çatıya sıçrıyor. Çatıdan da yan binaya sıçradı. Önce burayı söndürdüler. Burası kumaş dükkanı. İçeride sünger depolamışlar ondan dolayı çıktığını söylüyorlar. İkinci katında da süngerler var pencereden gözüküyor"

ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından alevler kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı