Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan önce gözaltına alınıp mahkemece serbest bırakılan G.K., savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Ocak'ta uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla G.K.'yi gözaltına almıştı. Ancak şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmayı yürüten savcının itirazı üzerine G.K., tekrar gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen G.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.