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İçişleri Bakanı Yerlikaya, şiddetli yağışlar için uyarıda bulundu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şiddetli yağış beklentisi nedeniyle Balıkesir başta olmak üzere 7 il için turuncu kodlu, 18 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şiddetli yağışlar için uyarıda bulundu mask
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şiddetli yağış beklentisi nedeniyle Balıkesir başta olmak üzere 7 il için turuncu kodlu, 18 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yarın Balıkesir başta olmak üzere İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin, Antalya illerinde turuncu kodlu uyarıda bulunuyoruz. Çanakkale, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Osmaniye, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Adana illeri için ise sarı kodlu uyarıda bulunuyoruz. Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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15 Oca 2024 - 20:27 - Yaşam

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