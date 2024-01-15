Ahşap askı atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Konuralp Mahallesi 2060. Sokak'ta bulunan H.E.'ye ait ahşap askı atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın, bitişikteki eve sıçradı ve 3 kişi dumandan etkilendi.

Olay yerine çağrılan itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 kişi ambulansta sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

Yangın nedeniyle atölye ve bitişikteki evde maddi hasar oluştu. İlgili makamlar yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla inceleme başlattı. Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı