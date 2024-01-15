Cip ile pikap çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi Çalışkan Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında, M.Y. idaresindeki 23 ADR 681 plakalı cip ile M.T. idaresindeki 23 AEL 262 plakalı pikap çarpıştı. Kazada, çarpışmanın etkisiyle 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekipleri, kaza mahalline sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kaza yerinde inceleme yaparak olayla ilgili bilgi topladı.

Kazaya şahit olan çevredeki vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine, hızlı müdahale ile yaralı kişiye yardım edildi. Polis incelemelerinin tamamlanmasının ardından, araçların kaldırılması ve trafik akışının normale dönmesi için gerekli önlemler alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı