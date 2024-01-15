İş yeri denetimlerinde ceza yağdı: 4 iş yerine işlem, 4 şahsa kumar cezası

Isparta'da, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen iş yeri denetimlerinde 4 iş yerine mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapıldı.

Ayrıca, aynı denetimler kapsamında Yayla Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynandığı tespit edilen 4 şahsa kumar oynamaktan toplamda 25 bin 700 TL para cezası uygulandı. Bu kumar oyununa imkan sağladığı belirlenen 2 şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 1-15 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 119 iş yerini denetlediğini belirtti. Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyet gösteren iş yerlerine gerekli işlemlerin yapıldığı vurgulandı. Aynı zamanda, kumar oynayan ve kumar oyununa imkan sağlayan şahıslara yönelik de etkili mücadele çalışmalarının devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı