DEAŞ operasyonu: Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı

Kırıkkale'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bir şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalarda, örgütte faaliyet gösterdiği ve Irak mahkemelerince hakkında arama kararı bulunduğu belirlenen Irak uyruklu D.O.S.M., şehir merkezinde kaldığı evde ekipler tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyonla ilgili olarak Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan ortak açıklamada, DEAŞ terör örgütüne karşı yürütülen mücadele kapsamında benzer operasyonların devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı