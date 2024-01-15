Konteynerin zeminine zulalanmış 146 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Elazığ'da polis ekipleri, konteyner yüklü bir tırda yapılan operasyonda konteynerin zemin kısmına zift ve boya ile streçlenerek gizlenmiş 146 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, Diyarbakır'dan Elazığ'a gitmekte olan ve birbiriyle bağlantılı olduğu belirlenen bir araç ve konteyner yüklü tır durduruldu.

Yapılan aramada, tırın dorse kısmında bulunan 5 adet konteynerin zemin kısmına zift ve boya ile streçlenerek zulalanmış 168 parça halinde 143 kilo 300 gram skunk maddesi ve 2 kilo 850 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde sevkiyatında kullanılan araç, tır ve konteynerler el konularak yediemin otoparkına çekildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı