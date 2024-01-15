Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, pul biber poşetlerine gizlenmiş 2 kilo 45 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin rutin kontroller kapsamında narkotik madde arama köpeği Fox'un da kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce Yüksekova ilçemizde yapılan rutin kontrollerde narkotik madde arama köpeği Fox ile bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada 2 şahsın valizinde şeffaf pul biber poşetlerinin içine gizlenmiş vaziyette 4 ayrı paket halinde daralı ağırlığı 2 kilo 45 gram olan eroin maddesi ele geçirildi."

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahsın emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildiği ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandıkları ifade edildi. Hakkari Valiliği, bu tür operasyonların devam edeceğini ve halkın güvenliği için alınan tedbirlerin sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı