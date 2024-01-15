Rahim ağzı kanseri önlenebilir

Rahim ağzı kanserinin kadınlarda rahim kanseri ve yumurtalık kanserinden sonra jinekolojik kanserler arasında 3’üncü sırada yer aldığını söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Dolanbay, “Kanserlerin birçok risk faktörü var ama rahim ağzı kanserinin net bir şekilde nedeni belli. Rahim ağzı kanserine HPV virüsü yol açar. HPV virüsü 200’den fazla tipi olan bir virüs. Bunlardan bir kısmı kadınlarda hastalık yapabiliyor. Genital sisteme yerleşebiliyor. Burada kanser öncüsü lezyonlar ya da kanserler oluşturabiliyor. Ancak her bulaştığı hastayı kanser yapmıyor. Bazı kadınların vücut direnci kanserle baş edebilecek düzeyde oluyor ve virüs sessiz bir şekilde kalabiliyor. Ancak bazen vücut direncini aşarak, maalesef kanser öncü lezyonlara ya da kansere neden olabiliyor. Bu süreç çok hızlı bir süreç değil. Yavaş ilerleyen bir süreç. Bu da tabi ki bizim için bir avantaj sağlıyor. Biz tarama programlarıyla, hastanın yakın takibiyle kansere dönüşmeden önce bu hastalığı yakalayıp, tedavisini yapabiliyoruz” şeklinde konuştu.

"RAHİM AĞZI KANSERİ ÖNLENEBİLİR BİR KANSER"

Rahim ağzı kanserinin önlenebilir bir kanser olduğunu ve birinci önlemin aşı olduğunu belirten Dolanbay, "Biz 9 yaşındaki çocuklardan başlayarak kadın ve erkeklerin tamamına aşıyı öneriyoruz. Aşı HPV virüsüne yaklaşık yüzde 95-98 oranında bir koruyuculuk sağladığı için direk rahim ağzı kanserine de koruyucu olmuş oluyor. Rahim ağzı kanserinde birinci önlemimiz aşıdır. Aşılanmamış bireylerde ya da HPV pozitif olan bireylere de tarama testleri yapıyoruz. Kişide araştırma yaparken başvurduğumuz 2 test var; pup smear ve HPV DNA testi. Hastadan hem HPV testi hem de smear testi istiyoruz. Bu testlerin sonuçları önümüze geliyor ve hastayı takip ediyoruz. Eğer HPV pozitif ise bu hastaları daha yakından takip ediyoruz. Bazen tanı koymak için teşhis işlemleri de yapabiliyoruz. HPV yok ise hastalarla aslında biraz daha takip sıklığını azaltarak, geniş bir süreye yayarak, hastaları takip edebiliyoruz. HPV tarama programları Türkiye’de hastanelerde ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kanser Erken Tarama Merkezleri'nde (KETEM) yapılabiliyor. Kadınlar bu merkezlere gidip, rahatlıkla smear ve HPV testleri de yaptırabilirler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı