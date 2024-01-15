Dondurarak akciğerden biyopsi alınıyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde akciğer hastalıklarının teşhisinde yeni bir yöntem kullanılmaya başlandı. Uzun süren ameliyat ile yapılan biyopsi yöntemi yerine hastaları yormayan ve daha kısa sürede gerçekleşen endoskopi yöntemiyle dondurarak akciğerden biyopsi alma yöntemi kullanılacak.

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE HIZLA ARTIYOR

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özbudak, “Son dönemlerde bütün dünyada artış gösteren Türkiye’de de aynı hızla artan İnterstisyel akciğer hastalığı olarak isimlendirdiğimiz akciğer sertleşmesi olarak halkın bildiği bir hastalık grubu aslında bu. Bu hastalık grubu kendisini inatçı, kuru öksürük ve nefes darlığı ile gösteriyor. Verilen tedavilerin pek çoğuna da cevap vermeyen bir hastalık grubu genel olarak. Bu hastalık grubunda kesin tanıya gitmek oldukça önemli. Kesin tanıya giderken öncesinde bazı muayene bulguları sonrasında yapacağımız tetkiklerle özellikle çekeceğimiz tomografi ve solunum fonksiyon testleriyle bu hastalığı belirli gruplara ayırıyoruz. Bazılarında direkt bu şekilde tanıya gidebiliyoruz” dedi.

HASTA 1 GÜN SONRA TABURCU OLUYOR

Tanıya gidemedikleri bir akciğer sertleşmesi hastalık grubu olduğunu ve bu grupta da biyopsilerin ön plana çıktığını söyleyen Prof. Dr. Ömer Özbudak, “Son yıllarda yeni gelişen dondurarak akciğerden biyopsi alma yöntemi var. Biz de Akdeniz Bölgesinde başlattık. İlk iki vakamızı da yakın zamanda yaptık. Bu işlemin avantajı ameliyat yerine endoskopik yöntemle akciğer içerisine girerek biyopsi alma yöntemi. Hasta açısından günübirlik yapılabilen sabah gelip işlemi yapıp öğleden sonra en fazla bir gün yatışla hastayı taburcu edebildiğimiz bir yöntemden söz ediyoruz. Tanı oranlarımızda yaklaşık yüzde seksene kadar ulaşabiliyor. Dolayısıyla hastayı hem operasyondan hem hastane yatış süresini kısaltarak doğru tanıya ulaştırabildiğimiz bir yöntemden söz ediyoruz” şeklinde konuştu.

DONDURARAK AKCİĞERDEN BİYOPSİ ALINIYOR

Dondurarak akciğerden biyopsi alma yöntemine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi olarak başladıklarını ifade eden Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Üzer ise “Yaklaşık bir ay önce iki vakamızı aldık. Bir vakamız ameliyat riski olabilecek bir hastaydı diğer vakamızda ameliyat istemeyen bir hastaydı. Dünyada yüzde seksenlere varan bir tanı oranı var. Biz iki vakada da yüzde yüz tanı aldık. Ve bu işlemi rutin bir şekilde yapmayı planlamaktayız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı