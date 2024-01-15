Rade Krunic, takımla ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, çarşamba akşamı Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı çalışmayla başladı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Rade Krunic de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Can Bartu Tesisleri'ndeki idman öncesi Teknik Direktör İsmail Kartal ile sohbet eden ve yeni takım arkadaşlarıyla tanışan Krunic, ardından tesisleri gezdi. Rade Krunic’e, kaptan Edin Dzeko eşlik etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.