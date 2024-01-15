Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hüseyin Kocaaslan’ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Derince Sokak, Hazalkent Sitesi 2 B-Blok, No:8/1/13, Yeşilyurt,
78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Rukiye Çirkin’in taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Kalamış Sokak, No: 3/16, Battalgazi,
83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hava Kırçuval’ın taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Güzelyayla Sokak, No: 23/3, Battalgazi,
98 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Emine Kaya’nın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Damla Sokak, Oran 3 Sitesi, Yeşilyurt,
40 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aynı Zeliha Yılmaz’ın taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, Sarılık Sokak, No: 24/1, Battalgazi,
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ramazan Zeren’in taziye adresi: Göztepe Mahallesi, İnal Sokak, No: 5, Battalgazi,
76 yaşında vefat eden ve Haliliye Şanlıurfa Mezarlığına defnedilen Ali Demir’in taziye adresi: Haliliye, Şanlıurfa,
71 yaşında vefat eden ve Cafana Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Cumali Ciğerci’nin taziye adresi: Cafana Mahallesi, Yeşilyurt,
1 yaşında vefat eden ve Hartut Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Nurgül Hira Ural’ın taziye adresi: Hartut Mahallesi, Akçadağ”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.